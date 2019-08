Ecco come dovrebbe schierarsi il Milan di mister Giampaolo nell’ultimo test amichevole estivo, a circa una settimana dalla prima gara ufficiale di campionato.

Domani sera, precisamente alle ore 20:30, il Milan scenderà in campo allo stadio Dino Manuzzi di Cesena per quello che sarà l’ultimo test estivo prima dell’avvio del campionato.

I rossoneri, in vista dell’esordio ufficiale a Udine tra nove giorni esatti, sfideranno la compagine romagnola allenata da Francesco Modesto, che militerà nel prossimo campionato di Serie C con il chiaro obiettivo di tornare subito nella serie cadetta.

Un’amichevole che, come detto, sarà l’antipasto ideale per Udinese-Milan, prima giornata del campionato 2019-2020. Dunque è d’obbligo per mister Marco Giampaolo fare le prove generali di formazione, schierando dall’inizio a Cesena quello che sarà anche, a grandi linee, il Milan che si vedrà alla Dacia Arena nel giorno dell’esordio stagionale.

Cesena-Milan, i convocati: c’è Duarte. Out Laxalt, Bennacer e Leao

Cesena-Milan, le probabili formazioni

Ormai stabilito il modulo di partenza, ovvero il 4-3-1-2 tanto caro a Giampaolo, il Milan domani sera dovrà fare a meno di alcuni calciatori importanti. Out gli acciaccati Reina, Hernandez, Krunic e Leao, così come l’ultimo arrivato Bennacer. Niente da fare anche per l’esubero Laxalt, ormai prossimo alla cessione altrove.

La curiosità sarà tutta per Leo Duarte, altro neo acquisto del Milan convocato per la prima volta con la prima squadra rossonera. Ma l’importante per Giampaolo sarà chiarire gli ultimi dettagli su schemi offensivi, movimenti e feeling tra i calciatori in questione.

Risponde il Cesena di Modesto, che dopo aver sconfitto la Vis Pesaro nella Coppa Italia Serie C, affronterà il Milan in casa anticipando l’esordio in campionato del 25 agosto a Carpi. A guidare i romagnoli sarà l’esperienza di capitan De Feudis e la voglia di gol del talento Butic, arrivato in prestito dal Torino.

Le probabili formazioni di Cesena-Milan:

CESENA (3-4-3): Agliardi; Sabato, Brignani, Ricci; Capellini, Franco, De Feudis, Valeri; Valencia, Butic, Russini. All: Modesto.

MILAN (4-3-1-2): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Calhanoglu; Suso; Castillejo, Piatek. All: Giampaolo.