Il brasiliano Lucas Paquetà del Milan sarà ancora inserito nella rosa della Seleçao per le prossime sfide amichevoli del mese di settembre.

Il Milan lo attende come futuro campione, come colui che per qualità tecniche e carattere da vendere potrà far fare il salto di qualità alla squadra di Giampaolo.

Il Brasile invece lo considera già tale e lo ha confermato tra i propri convocati di lusso; Lucas Paquetà ha ricevuto la chiamata del commissario tecnico Tite per le prossime due gare che la Seleçao disputerà nel mese di settembre.

Il centrocampista rossonero classe ’97, dopo aver vinto la Coppa America senza però risultare tra i protagonisti, è stato inserito nella lista pubblicata dal Brasile poco fa per le amichevoli contro Colombia e Perù. I due match si disputeranno rispettivamente il 7 settembre a Miami e l’11 dello stesso mese a Los Angeles.

Paquetà è stato convocato insieme a stelle indiscusse, come il rientrante Neymar, ma anche assieme ad altri ‘italiani’ come Allan (Napoli), Alex Sandro (Juventus) e il debuttante Samir (Udinese).

