Il Milan Femminile esordisce negativamente nella WomensCup 2019. Per le ragazze di Maurizio Ganz pesante sconfitta per 6-0 contro il Paris Saint-Germain nel debutto alla Raiffeisen Arena di Hägendorf.

Si sapeva che sarebbe stato difficile per rossonere affrontare una squadra come il PSG, però il risultato è di quelli che non si vorrebbero mai subire. Le francesi sono state padrone del gioco e si sono dimostrate letali in zona gol. Al Milan la grinta non è mai mancata, nonostante la piega presa dal match, però mister Ganz e le sue ragazze dovranno lavorare e reagire a questa sconfitta.

Per le rossonere nuova sfida in Svizzera domenica 18 agosto alle 11.00 contro la perdente di Zurigo-Juventus nella finale per il terzo posto nella WomensCup 2019. Sarà importante fornire una prestazione positiva, in crescita rispetto a quella di oggi e con indicazioni utili in vista dell’inizio della nuova stagione.

TABELLINO MILAN-PARIS SAINT-GERMAIN 0-6

MILAN (4-3-3): Korenciova (1’st Piazza) (40’st Zanzi); Rizza, Hovland, Mendes (19’st Vitale), Tucceri Cimini (32’st Coda); Heroum, Fusetti (38’st Bellucci), Čonč (40’st Manieri); Zigic (23’st Rinaldi), Giacinti (38’st Tamborini), Bergamaschi. All.: Ganz.

PARIS SAINT-GERMAIN (4-3-3): Kiedrzynek; Paredes (19’st Cook), Dudek (32’st Lawrence), Morroni, Glas; Formiga (19’st Diallo), Geyoro (40’st Khelifi), Dabritz (32’st Zamanian); Diani (19’st Huitema), Nadim (1’st Saevik), Katoto (40’st Baltimore). A disp: Endler. All.: Echouafni.

Arbitro: Schmölzer.

Gol: 15′ aut. Hovland (P), 28′ Nadim (P), 44′ e 12’st Diani (P), 41’st Baltimore (P), 42’st Zamanian (P).