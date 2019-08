Calciomercato Milan: Mariano Diaz continua ad essere un’alternativa valida e concreta per l’attacco rossonero, se dovesse saltare la pista Correa.

L’asse Milano-Madrid a livello di trattative e operazioni di calciomercato appare ancora molto calda, almeno secondo le ultimissime indiscrezioni.

Il Milan, dopo aver già attinto alla rosa del Real Madrid ingaggiando Theo Hernandez, è pronto a riaprire i dialoghi con il club ‘merengue’. Arrivano infatti conferme sull’interesse concreto del club milanista per l’attaccante Mariano Diaz, attualmente un esubero della rosa di Zinedine Zidane.

Calciomerato Milan, arrivano conferme su Mariano Diaz

Secondo le ultime informazioni raccolte da Sportmediaset, il Milan starebbe seriamente valutando il profilo di Mariano, attaccante classe 1993 di passaporto spagnolo ma con chiare origini dominicane.

Il calciatore come detto è fuori dalle preferenze del Real, visto che il tecnico Zidane lo ha spesso escluso dalla lista convocati per le amichevoli estive e gli è persino stata tolta la maglia numero 7 che aveva indosso lo scorso anno. Impossibile dunque non ipotizzare una imminente partenza di Mariano, magari proprio in direzione Milanello.

Per il Milan l’operazione sarebbe fattibile anche dal punto di vista dei costi: l’attaccante 26enne può arrivare in prestito con diritto di riscatto e anche il suo stipendio non appare troppo ingombrante, visto che percepisce al Real circa 2,5 milioni netti a stagione.

Quindi il club rossonero potrebbe presto fare sul serio per Mariano, ma c’è da ricordare che il dominicano è soltanto un’alternativa a colui che resta il primo obiettivo assoluto del Milan: Angel Correa, fantasista dell’Atletico Madrid che al momento però appare un’operazione ‘congelata’. Senza la cessione di un esubero costoso come André Silva, il Milan farà fatica a reperire il cash giusto per strappare Correa dalla corte di Simeone.

