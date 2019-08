Diego Pablo Simeone in conferenza stampa ha confermato di preferire la permanenza di Angel Correa, obiettivo dichiarato del Milan.

Ormai è cosa nota e risaputa: il Milan è concentrato sull’obiettivo Angel Correa, attaccante argentino classe ’95 che è considerato l’elemento ideale per completare il reparto.

Oggi in conferenza stampa il suo attuale allenatore Diego Pablo Simeone, guida tecnica dell’Atletico Madrid, ha però fatto intendere di stimare molto Correa e di non essere così propenso a liberarlo: “Correa al Milan? Io vorrei che rimanessero con noi tutti i buoni giocatori e che arrivassero i calciatori più forti al fine di costruire la squadra migliore possibile”.

Simeone prova a bloccare Correa all’Atletico Madrid

Parole piuttosto chiare quelle di Simeone, che ha sempre stimato molto Correa, così come il club spagnolo. Non a caso, quando sono spuntati tre anni fa i gravi problemi di salute del calciatore argentino, l’Atletico e Simeone stesso hanno scelto di aspettarlo senza alcuna fretta e garantirgli un posto in squadra non appena avrebbe risolto il tutto.

Nonostante ciò Simeone sa bene che la rosa a sua disposizione non potrà essere così extra-large e dovrà dunque subire dei tagli obbligati: in caso di acquisto di Rodrigo, attaccante in arrivo dal Valencia, è possibile che un paio di calciatori possano essere messi sul mercato. Uno è l’ex milanista Kalinic, pronto a tornare in Italia, l’altro proprio Correa che è consapevole di non essere un elemento centrale negli schemi madrileni.

Inoltre Correa ha già trovato, tramite il lavoro del suo agente Augustin Jimenez, un principio di accordo con il Milan e sta pubblicamente ammettendo di gradire il trasferimento in Serie A. Il rischio è che tutto si possa decidere solo negli ultimissimi giorni di mercato, anche se i rossoneri non sembrano avere fretta di concludere.

