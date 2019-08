News Milan: il club rossonero ha reso ufficiale la creazione di una nuova app per i clienti Apple. Adesso molti tifosi dai loro smartphone potranno essere aggiornati sulle varie notizie.

Il Milan guarda al futuro e tra le novità c’è anche la creazione di una app ufficiale per smartphone. Il club rossonero ne era sprovvisto e ha deciso di allinearsi con altri, che invece ne sono dotati da tempo.

Oggi il Milan ha fatto sapere tramite i propri canali ufficiali che adesso i tifosi possono scaricare la nuova app per seguire tutte le notizie che riguardano la squadra. Per adesso è a disposizione solamente dei clienti Apple, ma probabilmente più avanti anche gli altri potranno usufruirne.

La società di via Aldo Rossi intanto ha effettuato questo passo e ulteriori ne verranno effettuati in futuro. Ovviamente i milanisti sono concentrati soprattutto sulle vicende di campo, sperano che la squadra di Marco Giampaolo venga rafforzata ancora e possa disputare una stagione positiva. Il campionato inizia domenica 25 agosto con la partita in Friuli contro l’Udinese. E il 2 settembre chiuderà la sessione estiva del calciomercato.