Milan, spunta Mariano Diaz per l’attacco: è stato proposto direttamente dal Real Madrid. Asse rafforzato dopo l’affare per Theo Hernandez, ma la priorità resta Angel Correa

Aspettando Angel Correa, da Madrid spunta anche Mariano Diaz per l’attacco del Milan. Come infatti riferisce La Gazzetta dello Sport, il giocatore, esubero al Real Madrid, è stato proposto al club rossonero nelle ultime ore.

26 anni appena compiuti, rientrerebbe perfettamente nei parametri di Elliott Management Corporation sia sotto l’aspetto anagrafico che economico, guadagnando ‘appena’ due milioni di euro.

Milan-Real Madrid, nuovo affare?

Per il Diavolo – assicura la rosea – sarebbe un rinforzo importante per il reparto offensivo, nonché un concorrente per Krzysztof Piatek. E il rapporto con la società di Florentino Perez si è anche rafforzato dopo l’affare riguardante Theo Hernandez, l’esterno sbarcato in prestito con diritto di riscatto con un’operazione complessivamente da 20 milioni di euro.

Ma la priorità rossonera resta Correa, il numero dieci che Zvonimir Boban aspetta dall’inizio del mercato. L’argentino, nel frattempo, ha ribadito all’Atlético la volontà di lasciare il club destinazione Milano, ma l’affare Rodrigo ha avuto una frenata e di conseguenza ha rallentato il tutto.

La trattativa per il brasiliano è bloccato da questioni economiche e da litigi interni al Valencia, il che ha messo in stand-by anche la cessione dell’argentino al Milan.

Ma il tutto – assicura il quotidiano – si sbloccherà e concretizzerà probabilmente a fine sessione di mercato e a campionato iniziato, tant’è che Marco Giampaolo, intanto, sta andando avanti con i suoi esperimenti di Suso trequartista.

Diaz – puntualizza il giornale – resta comunque un’opzione concreta, volendo. A differenza di tutti gli altri esuberi di cui Zinedine Zidane farebbe a meno, tipo Luka Modric, James Rodriguez o Gareth Bale, lo spagnolo naturalizzato domenicano ha un ingaggio alla portata, il è che un evento raro in casa blancos. Potenzialmente, può essere un possibile piano B per l’ultima settimana di agosto.