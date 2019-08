Scopriamo le formazioni ufficiali dell’amichevole Cesena-Milan, ultimo test pre-campionato dei rossoneri di Marco Giampaolo. Il mister insiste su modulo e uomini.

Oggi all’Orogel Stadium-Dino Manuzzi dalle 20:30 si gioca Cesena-Milan, ultima amichevole estiva per la squadra di Marco Giampaolo. Poi la testa del gruppo sarà focalizzata sulla trasferta di campionato contro l’Udinese.

Il mister stasera è senza Pepe Reina, Mattia Caldara, Rade Krunic, Ismael Bennacer e Rafael Leao. Out dai convocati anche Diego Laxalt, ma la sua esclusione dovrebbe avere ragioni legate al calciomercato e non alla condizione fisica. Per il Diavolo un test nel quale migliorare a livello di intesa e di gioco, considerando che Giampaolo ha portato idee nuove a Milanello e metterle in pratica con continuità non è semplice. La sfida contro i ragazzi di Francesco Modesto, militanti in Serie C, va sfruttata al meglio.

Giampaolo insiste, ovviamente, col modulo 4-3-1-2 e cerca anche di dare costanza ai giocatori che finora ha maggiormente impiegato come titolari. Di seguito le formazioni ufficiali dell’amichevole Cesena-Milan.

CESENA (3-4-3): Agliardi; Maddaloni, Brignani, Sabato; Capellini, Franco, Rosaia, Valeri; Borello, Sarao, Cortesi.

Allenatore: Modesto.

MILAN (4-3-1-2): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Borini, Biglia, Calhanoglu; Suso; Castillejo, Piatek.

Allenatore: Giampaolo.

Panchina: A. Donnarumma, Soncin, Conti, Strinic, Gabbia, Brescianini, Paquetà,

