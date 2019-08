Kessie ha giocato la sua prima amichevole estiva in occasione di Cesena-Milan oggi. Il centrocampista ivoriano ha già fatto una buona impressione. Ecco le sue parole.

Franck Kessie oggi ha fatta la sua prima apparizione estiva nell’amichevole Cesena-Milan. Dopo le vacanze prolungate dovute alla sua partecipazione alla Coppa d’Africa con la Costa d’Avorio, il mediano è rientrato solo recentemente e dunque Marco Giampaolo gli ha concesso meno di 20 minuti.

Kessie al termine della partita ha parlato ai microfoni di Sky Sport per commentare il proprio ritorno in campo: «Il pareggio non positivo, ma adesso siamo in fase di preparazione. Il campionato vero inizia domenica prossima, siamo carichi. Io sono rientrato in gruppo da poco e devo lavorare tanto per recuperare».

Il centrocampista ivoriano sa che con Giampaolo il lavoro richiesto è differente rispetto a quello che esigeva Gennaro Gattuso: «Ci sono differenze, dato che Gattuso giocava col 4-3-3 e Giampaolo invece utilizza il 4-3-1-2. Dobbiamo apprendere e fare ciò che il mister chiede. Milan più forte? Dobbiamo aspettare l’inizio del campionato».

Kessie non pensa alle voci di calciomercato sul suo futuro, è focalizzato sul dare il massimo con la maglia del Milan: «Non ho sentito nulla, sono tornato e ho iniziato ad allenarmi con la squadra. Adesso pensiamo a fare meglio rispetto agli anni scorsi. Voglio dare il massimo e anche segnare più gol».

Giampaolo: “Serve lavorare col Milan completo. Piatek? Sente la fatica”