Cesena-Milan, occhi puntati su Krzysztof Piatek. Dopo un pre campionato senza goal e non al top della forma, stasera si attendono segnali da parte del bomber rossonero

Cesena-Milan, occhi su Krzysztof Piatek stasera allo stadio Manuzzi. Come infatti sottolineano il Corriere dello Sport e Tuttosport oggi in edicola, l’attaccante polacco, in un’estate tutto sommato positiva, resta l’unico “problema” da risolvere per Marco Giampaolo.

Questione di goal e non solo. Al di là delle zero reti in questo pre campionato estivo, l’intoppo è anche il ritardo di condizione registrato da parte del centravanti dell’Est. Anche se c’è un attenuante: finora non ha mai un partner di reparto abile e arruolabile.

Cesena-Milan aspettando Piatek

In attesa dell’indomito Angel Correa, Piatek ha dovuto accontentarsi di Samuel Castillejo come spalla, altro giocatore che anche non ha brillato e che non di certo non si distingue per incisività e pericoli creati. E stasera, con gli acciacchi di André Silva e Rafael Leão, toccherà nuovamente all’attaccante spagnolo.

Giampaolo, quindi, si aspetta delle risposte importanti da entrambi, ma soprattutto da Piatek che sarà il centro del mondo rossonero in vista del nuovo assalto alla Champions League. A Milanello – riferisce Ts – non c’è preoccupazione per questa situazione, ma il clamoroso exploit della precedente stagione ha inevitabilmente fatto schizzare le aspettative attorno al Pistolero.

Il giocatore non sembra curarsene ed è tranquillo, anche perché rispetto al gioco di Gennaro Gattuso, ha dovuto rimodulare dei movimenti del nuovo schema. A Pristina ha anche trovato la via del goal ma in posizione irregolare. Magari stasera sarà la volta giusta, per poi decollare definitivamente in vista della nuova stagione da non fallire.