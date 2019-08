Cesena-Milan, le probabili formazioni del match di stasera al Manuzzi. Ultima amichevole per il Diavolo: esordio per Léo Duarte, nuova chance per Samuel Castillejo.

Cesena-Milan, via alle prove generali in vista di Udine. Appuntamento stasera allo stadio Manuzzi, ore 20.30, e con diretta su MilanTv e sulla pagina Facebook ufficiale del club rossonero.

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, sarà soprattutto il giorno di Léo Duarte. Perché il neo acquisto milanista va dritto verso il grande debutto, anche se non dal fischio d’inizio. Più verosimilmente, infatti, l’ex Flamengo partirà dalla panchina per poi subentrare soltanto nella ripresa. Così come anche Lucas Paquetá e Frank Kessie.

Cesena-Milan: out i neo acquisti Bennacer, Krunic e Leão

Discorso diverso invece per Ismael Bennacer, per il quale, piuttosto, è tutto direttamente rinviato quando si farà sul serio in campionato. L’algerino, infatti, è rimasto a Milanello come Pepe Reina, Rude Krunic, Diego Laxalt e Rafael Leão, col portoghese fermato da un piccolo problema in allenamento.

Giampaolo stasera testerà i passi avanti del Milan. Se sotto l’aspetto della manovra i progressi vanno, con Suso trequartista che ha convinto la società tanto da toglierlo dal mercato, in avanti bisogna ancora ritrovare lo smalto sotto porta di Piatek. Il polacco – riferisce parallelamente il Corriere della Sera – farà nuovamente coppia con Samuel Castillejo. In mediana Fabio Borini riproposto mezzala.

Cesena-Milan, probabili formazioni

Cesena (3-4-3): Agliardi; Sabato, Brignani, Ricci; Capellini, Franco, De Feudis, Valeri; Valencia, Butic, Russini. All: Modesto.

Milan (4-3-1-2): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Borini, Biglia, Calhanoglu; Suso; Castillejo, Piatek. All: Giampaolo.