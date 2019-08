Il neo acquisto Ismael Bennacer dovrebbe prendersi a breve il posto da titolare in cabina di regia. Ma intanto salterà l’amichevole di Cesena.

Uno degli assenti del Milan che stasera affronterà il Cesena per l’ultimo test amichevole dell’estate sarà sicuramente Ismael Bennacer, l’ultimo arrivato in casa rossonera.

La decisione di Marco Giampaolo è stata quella di lasciare l’ex Empoli ad allenarsi nel centro sportivo di Milanello, principalmente per fargli ritrovare la condizione giusta dopo le vacanze-extra concesse per la partecipazione in Coppa d’Africa.

Come scrive oggi il Corriere dello Sport, questa assenza odierna non pregiudicherà le decisioni gerarchiche del Milan e di mister Giampaolo sul centrocampo: Bennacer è stato acquistato come nuovo metronomo titolare, vista anche la spesa non di poco conto (16 milioni più bonus) per portarlo a Milanello. Insomma la cabina di regia sarà presto in mano al talento algerino, che dovrà confermare ad alti livelli di essere un calciatore tecnicamente valido e con un carattere già da leader.

Stasera, come in tutte le altre amichevoli disputate in estate dal Milan, sarà Lucas Biglia a giocare davanti alla difesa nel ruolo di regista. L’argentino era stato considerato un possibile partente, visto anche il suo lauto contratto da più di 3 milioni netti a stagione che pesa come un macigno sulle casse del club. Ma questo ‘esubero’ si è comunque rivelato utile alla causa, così come potrà esserlo proprio per Bennacer: l’algerino avrà al suo fianco una chioccia d’esperienza che potrà così agevolarne l’inserimento.

Nei piani di Giampaolo però Bennacer dovrebbe diventare presto il titolare. Difficile vederlo in campo dal 1′ minuto a Udine la prossima settimana, nel debutto in campionato, ma già per la seconda contro il Brescia a San Siro ci si aspetta di ammirare la qualità e la grinta del classe ’97.

