Il portiere del Torino Salvatore Sirigu non si sente secondo rispetto a Gianluigi Donnarumma. E’ sfida tra i due per la maglia da titolare della Nazionale italiana.

Il campionato di calcio che sta per iniziare si concluderà solo pochi giorni prima dell’inizio di un altro evento calcistico internazionale di primo piano: gli Europei 2020.

La Nazionale italiana vuole essere protagonista alla rassegna continentale, per la prima volta itinerante. Dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2018, gli azzurri di Roberto Mancini puntano a fare ottime cose la prossima estate.

Il commissario tecnico ha ancora diversi dubbi sui calciatori a cui affidarsi; uno di questi riguarda chi sarà il portiere titolare dell’Italia: il duello è ristretto al milanista Gianluigi Donnarumma e al più esperto Salvatore Sirigu, numero uno del Torino.

Proprio Sirigu, intervistato oggi dalla Gazzetta dello Sport, ha lanciato il guanto di sfida al giovane collega del Milan: “Portiere titolare della Nazionale? Non sono un ipocrita e quindi rispondo di sì: è un mio obiettivo. Ancora lontano, però lavorerò per guadagnarmelo nel rispetto dei valori espressi da Gianluigi Donnarumma, che sono importanti. L’esperienza è importante, la mia gestione della partita, oggi, è diversa da quella di quando avevo vent’anni. Però devo dire che lui, pur essendo giovane, è già molto bravo in questo”.

Grande rispetto tra i due, ma i portieri in questioni partono alla pari: il Milan spera che Donnarumma faccia un campionato ricco di motivazioni e prestazioni positive proprio con l’obiettivo di superare Sirigu nelle gerarchie azzurre.

