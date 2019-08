Calciomercato Milan: il club rossonero conta di riuscire a cedere Laxalt nei prossimi giorni. Sia la Fiorentina che il Fenerbahce sono sulle tracce del giocatore.

Mancano due settimane al termine della sessione estiva del calciomercato e il Milan ha voglia di accelerare. La squadra va completata e ci sono anche delle cessioni da effettuare. Tra i giocatori in partenza c’è sicuramente Diego Laxalt.

Marco Giampaolo ha quattro terzini sinistri, dopo l’arrivo di Theo Hernandez, e dunque il reparto va sfoltito. L’uruguayano interessa a diversi club, sia italiani che esteri. Il Milan aspetta la giusta offerta, avendo il calciatore a bilancio per 10,5 milioni di euro e non potendo venderlo ad una cifra inferiore. Anzi, l’obiettivo è di fare anche una piccola plusvalenza.

Calciomercato Milan, Fiorentina e Fenerbahce su Laxalt

La squadra italiana che sembra maggiormente interessata a Laxalt in questi giorni è la Fiorentina. La società viola potrebbe cedere Cristiano Biraghi all’Inter oppure all’Atalanta, quindi cerca un sostituto adatto alle esigenze di Vincenzo Montella. Secondo quanto rivelato da Nicolò Schira, giornalista della Gazzetta dello Sport, l’agente Ariel Krasouski ha avuto contatti positivi con il club toscano.

Serve il sì di Montella, che in questo pre-campionato ha utilizzato soprattutto il modulo 4-3-3. Invece Laxalt ha dato il meglio al Genoa da esterno in un 3-5-2, anche se in nazionale fa comunque il terzino sinistro di una difesa a quattro. Da capire se la pista Fiorentina può avere sviluppi concreti. Intanto viene confermato che martedì il procuratore del giocatore incontrerà il Milan per discutere del futuro.

E dalla Turchia riferiscono che contatti positivi ci sono stati anche tra lo stesso Krasouski e il Fenerbahce, altro club alla ricerca di un laterale sinistro. Laxalt piace molto alla squadra di Istanbul e TRT Sport scrive che c’è fiducia sul trasferimento del sudamericano alla corte di mister Ersun Yanal. Vedremo nei prossimi giorni se la trattativa decollerà concretamente e l’ex Genoa approderà al Fenerbahce.