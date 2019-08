André Silva è ancora un giocatore del Milan, nonostante sia stato vicinissimo all’addio. Altri tre club ancora in corsa per il portoghese, e un possibile scambio con la Roma in vista.

Il Milan è a caccia di cessioni per sbloccare il mercato in entrata. Uno dei principali indiziati ad andar via è André Silva, il quale è già stato ad un passo dall’addio. Oggi si torna a parlare della cessione dell’attaccante portoghese.

A riferire aggiornamenti è Il Messaggero, che sulla sua pagina online riferisce che Jorge Mendes ha riproposto l’attaccante al Siviglia, all’Espanyol e alla Roma per André Silva.

Per quanto riguarda la prima opzione, si tratterebbe di un clamoroso ritorno di fiamma dopo l’avventura tra alti e bassi della scorsa stagione, chiusa però malissimo con rapporti pessimi tra giocatore e allenatore. La Roma invece sta cercando di consolidare il proprio attacco dopo aver chiuso il rinnovo di Edin Dzeko.

Milan-Roma e lo scambio André Silva-Schick

Sulla versione online de Il Messaggero, si torna a fare addirittura riferimento ad un possibile scambio Milan-Roma: André Silva in giallorosso e Patrik Schick in rossonero. Un’idea già parzialmente circolata nei mesi scorsi, ma mai realmente approfondita.

A pochi giorni dalla chiusura del mercato, fissata per il 2 settembre, ritornano a bassa voce tali indiscrezioni. Schick al Milan ritroverebbe Marco Giampaolo, con cui tanto bene aveva fatto alla Sampdoria. Uno scambio Silva-Schick sarebbe comunque anche complicato da gestire in termini economici a livello di costo del cartellino: in quanto il portoghese è a bilancio per poco meno di 21 milioni, mentre il ceco è iscritto al bilancio giallorosso per circa 29 milioni.

Il Milan in attacco cerca, e realmente avrebbe bisogno, più di un giocatore alla Correa, ovvero veloce e abile nel dribbling: sul fronte offensivo rossonero infatti, la fantasia non è tanta.

In via Aldo Rossi si cerca di cedere André Silva in maniera definitiva, e senza scambi. Il che permetterebbe poi l’assalto finale a José Angel Correa, magari con un aumento dell’offerta rispetto ai 40 proposti e i 50 richiesti dall’Atletico Madrid.