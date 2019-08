Idea del Comune di Milano di promuovere la domenica ecologica in città e spostare il derby Milan-Inter al lunch-time per far andare i tifosi in metro o con i mezzi.

La prossima attesa stracittadina Milan-Inter è prevista, almeno secondo il calendario attuale di Serie A, per sabato 21 settembre, esattamente alla giornata numero 4 di campionato.

Secondo quello che riporta la Gazzetta dello Sport oggi però non è escluso uno spostamento di data e orario del primo derby stagionale; infatti la domenica successiva, il 22 settembre, a Milano andrà in scena l’iniziativa Car free day, una sorta di giornata ecologica in cui nessuna autovettura potrà transitare sulle strade comunali.

L’idea è quella di far slittare il derby Milan-Inter proprio alla giornata di domenica, magari nel lunch-time delle 12,30. Il motivo? Dare il buon esempio all’Italia ed al mondo del calcio e cercare di invitare le migliaia di tifosi a recarsi a San Siro con i mezzi pubblici.

Non a caso vi sono ben due fermate metro nella zona dello stadio ‘Meazza’, oltre a numerose linee di bus e tram che si avvicinano all’area circostante. Il Comune di Milano proporrà dunque questo spostamento, anche se molti tifosi non saranno contenti di un derby in orario di pranzo. C’è anche un precedente: il folle 2-2 dell’aprile 2017, quando Cristian Zapata segnò a tempo scaduto regalando il pareggio inaspettato ai rossoneri.

