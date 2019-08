News Milan: salvo colpi di scena, il futuro di Gigio Donnarumma resterà a Milanello e rinnoverà il proprio contratto con il club rossonero.

Gianluigi Donnarumma sembra destinato a rimanere al Milan almeno per un’altra stagione. Salvo sorprese clamorose, il 20enne portiere continuerà a giocare nella squadra rossonera.

L’affondo del Paris Saint-Germain a giugno non è andato a buon fine e non ci sono stati rilanci. Leonardo ci aveva provato mettendo sul piatto 20 milioni di euro più il cartellino di Alphonse Areola: offerta respinta al mittente. Alcune fonti non escludono un nuovo tentativo del direttore sportivo del PSG, in caso di cessione di Neymar che darebbe le risorse per effettuare degli investimenti importanti. Tuttavia, al momento tale ipotesi non è affatto vicina e comunque per meno di 60 milioni cash il Milan non si siederebbe a discutere.

Nicolò Schira, giornalista della Gazzetta dello Sport, sul proprio profilo ufficiale Twitter ha scritto che Donnarumma ha ribadito alla dirigenza la volontà di rimanere in rossonero. E’ felice e non vuole andarsene. Quindi, salvo colpi di scena, rimarrà e in autunno la società incontrerà Mini Raiola per discutere del rinnovo di contratto. L’attuale accordo ha scadenza giugno 2021 e di conseguenza c’è l’esigenza di prolungarlo. Negoziare con l’agente italo-olandese non è mai semplice, però la volontà di Gigio può essere determinante.

