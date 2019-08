News di calciomercato provenienti dalla Francia rivelano che il Milan è sulle tracce di Adrien Silva, centrocampista portoghese in forza al Leicester City.

La campagna acquisti-cessioni del Milan è tutt’altro che terminata in questa sessione estiva del calciomercato. Paolo Maldini, Frederic Massara e Zvonimir Boban sono al lavoro per fare sia operazioni in uscita che in entrata.

In questi giorni, per quanto riguarda i possibili arrivi a Milanello, si parla soprattutto dell’esigenza di prendere una seconda punta. L’obiettivo ormai noto è Angel Correa, ma la trattativa con l’Atletico Madrid sembra tutt’altro che vicina ad un esito positivo. Non è escluso che, cessioni e risorse economiche permettendo, il Diavolo possa fare qualcosa anche in altri ruoli.

Dalla Francia: Milan interessato ad Adrien Silva del Leicester City

Ad esempio a centrocampo, dove è stata presa la coppia Bennacer-Krunic dall’Empoli e dove farebbe comodo un innesto di maggiore esperienza. Secondo quanto rivelato da France Football, il Milan valuta Adrien Silva per rinforzare la mediana. Il portoghese ha 30 anni e milita nel Leicester City, dove è tornato dopo il prestito al Monaco.

Il giocatore, nato in Francia ma affermatosi in Portogallo con lo Sporting Lisbona, è approdato in Premier League nel 2017 per circa 24,5 milioni di euro. Il suo rendimento non ha convinto e nel gennaio 2019 si è concretizzato il prestito nel Principato. Rientrato in Inghilterra, adesso Adrien Silva è tra gli elementi che il Leicester City vorrebbe cedere.

France Football spiega che, oltre al Milan, anche il Rennes è sulle tracce del centrocampista portoghese. Si tratta della squadra nella quale milita M’Baye Niang, attaccante che in passato ha vestito la maglia milanista. Difficile dire oggi se Adrien Silva possa essere un obiettivo concreto del Diavolo, al momento impegnato su altre piste. Da non escludere che si tratti di un’idea di qualche agente che lo ha proposto più che di un’opzione emersa direttamente dalla dirigenza rossonera.

