Milan, è tempo di cessioni: domani arriva l’agente di Diego Laxalt per definire la situazione, Andrea Conti e Samuel Castillejo invece frenano. Le ultime

Cedere per l’assalto decisivo ad Angel Correa: è questo il piano del Milan in vista di questo rush finale di mercato. E con Suso non più cedibile e Frank Kessie senza offerte, bisognerà autofinanziarsi attraverso i diversi esuberi ancora in rosa ma che andranno inevitabilmente piazzati.

Uno di questi è Diego Laxalt, in un reparto che prevede più di tutti un’abbondanza: la fascia sinistra, con addirittura quattro giocatori nello stesso ruolo. Così il primo a far spazio potrebbe essere proprio l’uruguaiano, per il quale ci sono novità in arrivo.

Milan, Laxalt verso l’addio

Come infatti riferisce il Corriere dello Sport oggi in edicola, domani è atteso a casa Milan l’agente per cercare di sbloccare la cessione del giocatore.

Oltre all’Atalanta, la cui offerta però è in prestito mentre il Milan vorrebbe monetizzare, ora si registra anche un forte interesse del Fenerbahce oltre che quello della Fiorentina. E sempre sull’out mancino occhio anche a Ivan Strinic, seguito da Spal e Nizza.

Conti e Castillejo frenano la partenza

A destra, invece, continuano le tentazioni Parma e Werder Brema per Andrea Conti. Ma il giocatore non cede: vuole restare in rossonero per giocarsi le sue carte e poi conquistarsi un posto da titolare quanto prima. L’esterno è convinto che questo sia finalmente il suo anno e che possa tornare ai suoi veri livelli, ossia quelli mostrati a Bergamo con l’Atalanta.

Restio – rivela parallelamente il Corriere della Sera – appare anche Samuel Castillejo di fronte a un possibile ritorno al Villarreal: anche in questo caso la priorità sarebbe restare, malgrado, nel suo caso, l’enorme concorrenza che rischierebbe di metterlo addirittura ai margini. A centrocampo, invece, si aspettano offerte per Lucas Biglia e Hakan Calhanoglu, ma nel caso dell’argentino il problema resta l’alto ingaggio.

