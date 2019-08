Milan, settimana cruciale: il Dt Maldini sta per volare a Madrid per provare a chiudere per Angel Correa o accelerare per l’alternativa Mariano Diaz

Milan e Angel Correa, sarà una settimana decisiva. Finora l’affondo non è arrivato per le mancate cessioni in casa Milan, ma è un problema che Elliott Management Corporation spera di risolvere in questa volata finale.

Come infatti riferisce il Corriere dello Sport oggi in edicola, la strategia è quella che aveva già annunciato silenziosamente Paolo Maldini in conferenza stampa: aspettare gli ultimi giorni per piazzare gli esuberi e poi chiudere i colpi in entrata.

Maldini a Madrid per l’attaccante

Nel frattempo tutti vorrebbero la chiusura dell’affare. Il Milan innanzitutto, che ha bisogno di qualità in un reparto apparso spento, il giocatore che cerca finalmente continuità, e infine lo stesso l’Atlético Madrid, che ha bisogno di un tesoretto da reinvestire per l’assalto a Rodrigo del Valencia.

Tuttavia il Diavolo non avanza di un millimetro rispetto all’ultima offerta di 40 milioni più bonus, spera che siano gli spagnoli ad abbassare le pretese. Una strategia rischiosa ma necessaria per assicurare un passivo non troppo negativo per il bilancio.

Nelle prossime ore, intanto, il Dt Paolo Maldini volerà a Madrid per incontrare il Real e molto probabilmente pure gli uomini mercato dell’Atletico. Oltre a Correa, il cui accordo con il giocatore e il suo agente esiste da tempo, piace anche Mariano Diaz dei blancos e proprio in queste ore – riferisce il CorSport – potrebbero intensificarsi i rapporti per il 26enne dominicano.

Del resto, dopo l’affare per Theo Hernandez, i rapporti con la società di Florentino Perez sono tornati a rafforzarsi. La priorità tuttavia è l’argentino: solo nel caso in cui non dovesse concretizzarsi l’affare con il 24enne di Rosario, si virerà sull’altra sponda di Madrid.

