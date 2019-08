Udinese-Milan, in campo dovrebbe esserci un solo neo acquisto dei cinque approdati quest’estate: il motivo

Udinese-Milan, ci siamo. Archiviata anche l’ultima amichevole estiva, la formazione di Marco Giampaolo si prepara per il debutto di domenica sera in Serie A alla Dacia Arena.

Tuttavia, come svela il Corriere dello Sport, la formazione del prossimo weekend potrebbe vedere in campo dal primo minuto soltanto un neo acquisto su cinque totali: Rude Krunic. L’ex Empoli, di fatto il primo rinforzo rossonero approdato lo scorso 8 luglio, sembrerebbe essere l’unico di avere più chance per una maglia da titolare.

Udinese-Milan, in campo un solo neo acquisto: il motivo

Sembra che dovranno ancora aspettare, invece, tutti gli altri. Magari subentreranno, probabile, ma non dovrebbero partire dal fischio d’inizio. Non per come ragiona il neo tecnico rossonero.

Giampaolo, infatti, è molto attenti ai bilanciamenti della squadra e non ama improvvisare. Lo ha ribadito anche nello stesso post partita del Manuzzi: “Leão l’ho allenato una volta soltanto, Bennacer mai, Kessie due volte, Paquetá e Duarte tre volte, sono giocatori hanno valori ma che comunque in un pensiero collettivo non sanno ancora nulla”.

Il messaggio è chiaro: “Gli altri devono migliorare, nonostante abbiano fatto un mese di allenamento insieme, figuriamoci questi”. Così a parte Theo Hernandez infortunato e di rientro soltanto dopo la sosta, non dovrebbe esserci spazio da subito per gli altri neo rossoneri Léo Duarte, Ismael Bennacer e Rafael Leão. Al suo posto, quindi, spazio alle vecchie guardie: Mateo Musacchio, Lucas Biglia e Samuel Castillejo.

