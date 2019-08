Nuovo Milan ma vecchio ruolo per Lucas Paquetá: giocherà mezzala sinistra. Marco Giampaolo ha deciso, non si muoverà sulla trequarti ma in mediana.

Lucas Paquetá ripartirà dall’interno sinistro di centrocampo, non dalla trequarti come si era ipotizzato. Come infatti sottolinea l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Marco Giampaolo di fatto ha già deciso: è in mediana che il brasiliano dovrà mostrare tutto il suo potenziale.

Vecchio ruolo nel nuovo Milan: la fantasia e la visione di gioco, infatti, non basteranno al talento verdeoro per trovare un posto da trequartista nel 4-3-1-2 del nuovo tecnico.

Paquetá, ecco cosa chiede Giampaolo

Tranne rare eccezioni, quella zona del campo sarà indiscutibilmente di Suso. All’ex Flamengo, piuttosto, spetterà il compito di alzare il tasso di qualità del centrocampo, ma senza dimenticare i vari compiti difensivi anche se probabilmente non asfissianti come con Gennaro Gattuso.

Per Paquetá, il vero e grande investimento dell’ex Dt Leonardo, sta per arrivare l’esame di maturità. L’impatto in rossonero è stato anche importante, ma dopo le prime partite positive, sono seguiti anche alti e bassi causa anche la stanchezza per una stagione lunga e appena finita in Sudamerica al momento dell’approdo a Milano.

L’impressione – sottolinea la rosea – è che il giocatore sia ancora acerbo, ma ha comunque tutte le qualità per diventare insostituibile anche con Giampaolo dopo la precedente gestione. Il primo miglioramento però dovrà farlo in fase difensiva: Giampaolo vuole un pensiero collettivo, e probabilmente è per questo che ha detto di dover ancora disciplinare l’ex del Flamengo.

Dopo essere stato catapultato all’improvviso nel mondo rossonero, per Paquetá questa dovrà essere la stagione del lancio definitivo. Difficile subentrare ad annata in corso, ma ora si è ambientato bene in città, ha iniziato dall’inizio e ha inoltre un maestro pronto a renderlo un diamante ancor più prezioso.

