Stasera primo Monday Night della Premier League 2019/2020. Al Molineux Stadium si sono affrontati il Wolverhampton e il Manchester United in un match valido per la seconda giornata del campionato. Risultato finale di 1-1.

Nel primo tempo sicuramente meglio il Manchester United, che al 27′ trovano il gol con una splendida conclusione di sinistro di Anthony Martial su assist di Marcus Rashford. A livello di gioco e di pericolosità i Red Devils si fanno certamente preferire nei primi 45 minuti. Ma nella ripresa i ragazzi di Nuno Espirito Santo, che inserisce subito Adama Traoré sulla fascia destra, partono decisamente aggressivi e desiderosi di pareggiare.

Al 54′ Raul Jimenez colpisce un clamoroso palo su colpo di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Moutinho. E’ solo il preludio alla rete dell’1-1, realizzata da Ruben Neves con uno straordinario tiro da fuori area sul quale David de Gea non può nulla. Al 67′ Paul Pogba si guadagna un calcio di rigore per fallo di Conor Coady, ma dagli 11 metri l’ex Juventus si fa respingere il tiro da Rui Patricio. Abbastanza equilibrio in campo tra le due compagini, con i Wolves che non mancano di cercare il vantaggio contro un avversario sulla carta più forte.

Patrick Cutrone entra nel primo dei 4 minuti di recupero concessi dall’arbitro. L’attaccante cresciuto nel Milan fa pressing e praticamente non riesce a toccare un pallone. I ragazzi di Ole Gunnar Solskjaer hanno provato un assalto finale, ma senza successo. E’ finita 1-1 al Molineux Stadium in questo Monday Night di Premier League. Nel complesso una partita godibile e un punto che al Wolverhampton non dispiace aver fatto contro una big come il Manchester United.