Milan-Real Madrid, nuovo possibile affare dopo Theo Hernandez: oltre Mariano Diaz, spunta anche Luka Jovic proposto da Florentino Perez. Le ultime

Milan e il Real Madrid, nuovo possibile affare dopo il trasferimento di Theo Hernandez. Come riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, in ballo ora ci sono due attaccanti: Mariano Diaz e Luka Jovic.

Entrambi proposti direttamente da Florentino Perez, data l’abbondanza in attacco. Per il 26enne spagnolo si potrebbe trattare anche per una soluzione definitiva, ma per il 21enne serbo, approdato a Madrid proprio quest’estate, si tratterebbe al massimo di un prestito secco.

Milan-Mariano Diaz, ecco la richiesta

20 milioni di euro, è questa la richiesta per Diaz. Cresciuto nel settore giovanile dell’Espanyol, si è trasferito giovane a Madrid e dopo una trafila nelle giovanili ha esordito proprio con Zinedine Zidane.

Tuttavia, dopo un anno di Liga e Champions, la società spagnola lo ha ceduto al Lione, salvo pentirsene e riprenderlo spendendo più o meno quattro volte quello che aveva ricevuto dal club francese, ossia 8 milioni di euro. Probabile che la Casa Blanca anche su di lui immagini una soluzione in prestito per i rossoneri, ma più ci sono margini per un’operazione definitiva.

Priorità a Correa

Il Milan – riferisce la rosea – aspetterà fino alle ultime ore di mercato per cercare di risolvere la questione Angel Correa, con l’attaccante del Real che sarebbe quindi solo un eventuale piano B. Intanto Paolo Maldini, malgrado le indiscrezioni spagnole che ieri lo volevano già a Madrid, in realtà è stato negli uffici di casa Milan fino a tarda sera, al lavoro con il Cfo Zvonimir Boban.

Il dirigente croato, che grazie al suo passato alla Fifa ha ottimi rapporti con molti club, si era imbarcato nella capitale spagnola qualche settimana fa proprio per aprire la trattativa Correa con i Colchoneros. Il Real Madrid, adesso, confida nelle difficoltà dell’affare per proporre i suoi giocatori.