Il procuratore di Diego Laxalt ha parlato dopo il meeting con il Milan. Il terzino sudamericano classe ’93 dovrebbe lasciare il club a breve.

Poco fa si è concluso l’incontro nella sede di Casa Milan tra i dirigenti rossoneri ed il procuratore Ariel Krasouski, agente tra gli altri di Diego Laxalt.

Il futuro del terzino ex Genoa era ovviamente l’argomento principale del breve meeting andato in scena all’ora di pranzo. Come riportato da Calciomercato.com, l’agente ha parlato con ottimismo del buon esito dell’incontro: “E’ stata una riunione molto positiva, stiamo cercando tutti la migliore soluzione per Diego e per il Milan. Mi tengo sempre in contatto con il direttore per risolvere la questione e portare Diego in un club dove potrà giocare”.

Continua Krasouski: “Ci sono diversi interessi importanti per Laxalt, per ora nulla di concreto ma stiamo avendo contatti. Aspettiamo la soluzione migliore. La cessione avverrà in prestito“.

Si attendono dunque novità nel giro di pochi giorni per il futuro di Laxalt, che è nel mirino di squadre come Atalanta, Fiorentina e Sampdoria. Una cosa è certa: l’uruguayano non farà parte della rosa milanista dal 2 settembre in poi.