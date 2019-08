Negli ultimi giorni è emersa un’ipotesi Mario Mandzukic per l’attacco del Milan, ma da via Aldo Rossi è giunta una smentita alle indiscrezioni di calciomercato circolate.

Il Milan è alla ricerca di un attaccante per rinforzare il proprio reparto offensivo, ma il calciomercato rossonero vive una fase di stallo. Senza cessioni, infatti, è difficile poter operare in entrata.

Ormai è risaputo che il club vorrebbe ingaggiare Angel Correa dall’Atletico Madrid, giocatore ritenuto ideale per caratteristiche al calcio di Marco Giampaolo. Vista anche la distanza coi Colchoneros nella valutazione del cartellino, ovviamente la società di via Aldo Rossi valuta pure delle alternative.

Tra i nomi emersi negli ultimi giorni c’è quello di Mario Mandzukic, attaccante con caratteristiche decisamente diverse da Correa. Il 33enne croato è in uscita dalla Juventus e l’ostacolo al suo trasferimento è rappresentato dall’alto ingaggio (circa 5 milioni di euro netti annui). Maurizio Sarri ha dato l’ok al suo trasferimento, che però è tutt’altro che vicino.

Alcune fonti avevano riferito di un sondaggio effettuato dal Milan per Mandzukic, tuttavia dal club è trapelata una smentita. E’ il Corriere dello Sport a rivelare che da via Aldo Rossi tale pista non viene affatto considerata. Paolo Maldini, Frederic Massara e Zvonimir Boban lavorano su altri profili e soprattutto devono pensare alle cessioni prima di fare acquisti.

