Milan, parla l’agente di Lucas Torreira. Primo grande obiettivo estivo per il centrocampo, il procuratore dell’uruguaiano spiega il perché l’affare non è andato a buon fine

E’ stato Lucas Torreira il primo grande obiettivo per la mediana del Milan. Tuttavia, malgrado una volontà del giocatore di sbarcare in rossonero e tornare in Italia, l’affare non è andato in porto.

Il motivo? Lo spiega direttamente il suo agente. Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb, Pablo Bentancur, a distanza di mesi, è uscito allo scoperto.

Torreira, l’agente: “Milan, ecco perché è saltato tutto”

Ecco le parole del procuratore: “C’è stata la possibilità. Giampaolo è nel cuore di Lucas. Ma l’Arsenal ha detto di non avere alcuna intenzione di vendere il ragazzo. Lucas sta bene, la società è contenta di lui. Questo sarà l’anno della consacrazione. Con la maglia dell’Arsenal”.

E infine parole di rispetto per il club rossonero: “Il Milan è il Milan, sarà sempre una squadra importante, anche se oggi ha qualche problema economico”. L’affare, effettivamente, è saltato per la ferrea volontà dei Gunners.

Torreira avrebbe abbracciato volentieri il suo vecchio maestro della Sampdoria e una big italiana come il Milan. Ma quando ha capito la resistenza a oltranza della società britannica, ha preferito non esporsi e alla fine è rimasto in Premier League.

Ora centrocampo completato?

Elliott Management Corporation, intanto, era anche propenso a investire in modo massiccio per il 23enne uruguaiano, con un’offerta totale da 35 milioni di euro.

Il tutto mentre era stato già preso Rude Krunic dall’Empoli. Non molto dopo, dalla squadra toscana è arrivato anche Ismael Bennacer che occuperà il ruolo in cabina di regia alternandosi con Lucas Biglia destinato a una permanenza forzata.

Sfumati Jordan Veretout e Dennis Praet invece, il primo accasatosi alla Roma e il secondo trasferito al Leicester, il club non dovrebbe più intervenire in quella zona del campo, data la conferma finale di Frank Kessie e la riscoperta di un ottimo Fabio Borini nel ruolo di mezzala.

