Il Milan ha preso Luan Capanni, attaccante classe 2000 che ha fatto molto bene nella Lazio. Un rinforzo importante per la Primavera rossonera.

Il Milan ha depositato in Lega Calcio il contratto di Luan Capanni, attaccante italo-brasiliano classe 2000. Un talento che andrà a rinforzare la Primavera guidata da mister Federico Giunti.

Il club rossonero aveva bloccato da tempo questo ragazzo nato a San Paolo e approdato in Italia nel 2017. La Lazio lo ingaggiò dal Flamengo e lo inserì nella propria formazione Primavera. 23 presenze con 13 gol e 2 assist nella scorsa stagione per Luan Capanni, che ha avuto anche modo di esordire in Serie A con la maglia biancoceleste.

Simone Inzaghi ha schierato l’attaccante italo-brasiliano negli ultimi 8 minuti dell’ultima giornata di campionato. La Lazio affrontava il Torino in trasferta e perse 3-1. Adesso Luan Capanni è pronto ad intraprendere una nuova avventura con la maglia del Milan. Giocherà nella Primavera, però sicuramente Marco Giampaolo e i suoi collaboratori lo osserveranno bene nel corso della stagione. Si tratta di un talento promettente e speriamo che cresca fino a diventare un giocatore di buon livello.