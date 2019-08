E’ tempo di un primo bilancio in casa Milan. Secondo Tuttosport oggi in edicola, al momento si salva un solo reparto: la difesa. Per il resto, ecco cosa non va

L’attacco soffre, la mediana tentenna e al momento sola difesa è una certezza: dopo una lunga estate e sei amichevoli totali, è questo il bilancio tracciato da Tuttosport oggi in edicola.

Il reparto arretrato, guidato e aggrappato da Gianluigi Donnarumma, è infatti quello è apparso più solido e sicuro. Non a caso ha subito pochi goal, non ha mai preso imbarcate e, con un contributo diverso da da centrocampo e attacco, avrebbe potuto condurre il Milan verso qualche maggiore soddisfazione.

Milan, ok la difesa

A Cesena ci ha pensato invece proprio Donnarumma a evitare una beffa clamorosa nel finale, ma segnali positivi sono giunti anche dalle fasce: Davide Calabria sembra pronto per il definitivo salto di qualità, mentre Andrea Conti rappresenta un’ottima alternativa.

A sinistra, prima di infortunarsi, Theo Hernandez è apparso in grado di sorpassare Ricardo Rodriguez nelle gerarchie. Al centro resta la maturità di Alessio Romagnoli unita all’esperienza di Mateo Musacchio aspettando l’esuberanza Léo Duarte.

Centrocampo da definire e attacco da rinforzare

La mediana resta invece un cantiere aperto. I nuovi acquisti Rude Krunic e Ismael Bennacer non hanno praticamente mai giocato, così come Lucas Biglia si è ritrovato leader improvvisato mentre i dirigenti cercavano di venderlo in tutti i modi. Con Frank Kessie tornato da poco, era toccato quasi sempre a Fabio Borini. Lucas Paquetá, intanto, non sarà trequartista e quindi dovrà alternarsi con Hakan Calhanoglu.

Infine è l’attacco il reparto che vede meno luce. A prescindere dai problemi per Krzysztof Piatek, che prima o poi si sbloccherà, vedere Samuel Castillejo ancora titolare – incalza Ts – è davvero insopportabile. E senza un ulteriore rinforzo in avanti, con Suso che non ha mai dato continuità in rossonero, il solo Rafael Leão – conclude il giornale – rischia di non bastare.

