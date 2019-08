Nuove indiscrezioni sul futuro di due ex Milan svincolati: Ignazio Abate e José Mauri. Per i due calciatori, offerte sia dall’Italia che dall’estero. Ecco le ultimissime.

Futuro incerto per alcuni dei giocatori che lo scorso giugno hanno dato l’addio al Milan. Nello specifico parliamo di Ignazio Abate e José Mauri, i quali in questi ultimi giorni di calciomercato, potrebbero essere ingaggiati da nuovi club.

Nuove indiscrezioni sul futuro di entrambi. Per quanto riguarda Abate, nei mesi scorsi si parlava di una possibilità di andare in MLS con l’amico Ibrahimovic, o al Lecce. Al momento niente di concreto è arrivato. Adesso però si parla di un interessamento del Brescia. Possibile che l’agente Mino Raiola, dopo aver piazzato Mario Balotelli alle Rondinelle.

Abate al Brescia. 5 club su José Mauri

Il Brescia sarebbe una piazza importante per Abate, che nell’ultima stagione al Milan ha fatto molto bene. Bisognerà vedere la questione economica relativa allo stipendio: l’ex terzino rossonero chiede una cifra vicina al milione di euro.

Per quanto riguarda José Mauri, invece, sono tante le offerte giunte sin qui al giocatori. In Italia pare ci sia il Bologna. All’estero invece interessa a Leganes, Alaves, PAOK Salonicco e Fenerbahce. Il mercato degli svincolati continuerà anche oltre il 2 settembre, ma comunque il tempo stringe visto che i campionato in giro per l’Europa sono già iniziato o stanno per cominciare.