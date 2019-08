L’agente di Angel Correa è a Milano, in attesa di novità da parte di Milan e Atletico Madrid. Dipende tutto da André Silva. Diego Laxalt verso l’Atalanta.

Il Milan spera ancora di riuscire ad assicurarsi Angel Correa dell’Atletico Madrid. Da tempo è lui ad essere indicato come l’obiettivo principale per rinforzare l’attacco.

Secondo quanto raccolto da Sky Sport, l’agente del giocatore si trova a Milano. Augustin Jimenez sta attendendo segnali su un’eventuale accelerata della trattativa tra i club. Lui ha già raggiunto un’intesa di massima su quello che sarebbe il contratto di Correa in rossonero. Ma per sbloccare l’operazione serve innanzitutto la cessione di André Silva, sul quale non si registrano movimenti particolari oggi.

Sembra invece vicinissimo al trasferimento Diego Laxalt, il cui agente domani incontrerà l’Atalanta per trovare l’accordo definitivo sul contratto. Si può chiudere 24 ore. Tra il Milan e la società bergamasca è tutto praticamente fatto. La formula dell’affare dovrebbe prevedere un prestito con diritto di riscatto che diventerà obbligo in base al verificarsi di determinate condizioni.

Laxalt è già stato allenato da Gian Piero Gasperini al Genoa e gli piace l’idea di essere ancora guidato da lui. Inoltre, l’Atalanta gioca la Champions League e pertanto una piazza come Bergamo in questo momento risulta abbastanza ambita. La crescita della Dea in questi anni è sotto gli occhi di tutti.

