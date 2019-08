Il Milan venderà due terzini sinistri in questa finestra estiva del calciomercato. Gli indiziati sono Laxalt e Strinic, che hanno delle richieste italiane ed estere.

L’arrivo di Theo Hernandez ha sovraffollato la corsia sinistra difensiva del Milan. Infatti, ci sono ben quattro terzini mancini a disposizione di Marco Giampaolo. Scontato dover optare delle cessioni.

L’ingaggio del francese classe 1997 è stato annunciato ufficialmente il 6 luglio, ma dopo oltre un mese la dirigenza non è riuscita ancora nel proprio intento di vendere qualcuno di laterali in organico. Ma adesso il Milan vuole accelerare, perché il tempo stringe e le cessioni sono necessarie per poter sfoltire l’organico.

Milan, Laxalt verso l’Atalanta. Via anche Strinic

Il più vicino all’addio sembra Diego Laxalt. Ieri la dirigenza rossonera ha incontrato l’agente in sede e si è discusso del futuro. Sembra che in questo momento l’Atalanta sia in pole position per prendere l’uruguayano. Secondo quanto confermato da calciomercato.com, le due società stanno trattando per raggiungere l’accordo sulla base di un prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo al raggiungimento di determinate condizioni.

Le cifre non sono ancora certe, ma Laxalt sul bilancio del Milan pesa per circa 10,5 milioni di euro e pertanto la cifra complessiva dell’operazione sarà superiore per permettere al Diavolo di evitare una minusvalenza e per fare fare una piccola plusvalenza. Domattina l’agente del calciatore dovrebbe incontrare l’Atalanta a Bergamo per definire l’intesa inerente il contratto, dunque l’ingaggio.

Laxalt è stato già allenato da Gian Piero Gasperini al Genoa, pertanto vede di buon occhio il trasferimento alla Dea. Ma il sudamericano non sarà l’unico a lasciare Milanello. Infatti, Sky Sport conferma che pure Ivan Strinic verrà ceduto. Il croato interessa sia in Serie A che a squadre estere. Vedremo che offerte arriveranno a Casa Milan.

