Il Milan continua a sognare l’arrivo di Angel Correa e sembra che abbia avanzato una nuova offerta all’Atletico Madrid. Ma deve anche cedere André Silva.

Il Milan deve cedere André Silva per fare spazio a un nuovo attaccante, è risaputo. Finora la mancata cessione del portoghese sta bloccando il calciomercato in entrata del club rossonero.

L’idea di Paolo Maldini, Zvonimir Boban e Frederic Massara è sempre quella di prendere Angel Correa. Secondo quanto rivelato da Claudio Raimondi di Sportmediaset, il Milan ha fatto sapere all’Atletico Madrid di essere disposto a migliorare la propria precedente offerta. Dai 38 milioni di euro più bonus previsti inizialmente si passerebbe a 42 milioni più il 30% del ricavato della futura rivendita del giocatore. Una proposta che ai Colchoneros piacerebbe, ma della quale è corretto è attendere conferme. La percentuale indicata di sembra eccessivamente alta.

Per arrivare a Correa, comunque, il Milan deve vendere André Silva. L’offerta di prestito oneroso con diritto di riscatto avanzata dallo Sporting Lisbona nelle ultime ore è stata respinta. La società rossonera vuole 25-30 milioni. Non è escluso che si riapra un’ipotesi Valencia, club dal quale l’Atletico Madrid intende prelevare Rodrigo Moreno. Questa triangolazione di attaccanti sembrava dovesse già concretizzarsi giorni addietro, poi però non è stato così. Vedremo se nelle prossime ore ci sarà qualche movimento concreto.

Pescara, il presidente Sebastiani a Casa Milan: le ultime