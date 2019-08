Oggi un incontro di calciomercato a Casa Milan tra la dirigenza rossonera e il presidente del Pescara. Si è parlato di Matteo Gabbia e Gabriele Capanni.

Siamo nelle ultime due settimane del calciomercato estivo e i club cercano di accelerare sia le operazioni in entrata che in uscita. Il Milan è tra le società dalle quali ci si attendono un po’ di movimenti in questi giorni.

Stamattina il Pescara, rappresentato dal presidente Daniele Sebastiani e dal direttore sportivo Antonio Bocchetti, hanno avuto un incontro con la dirigenza rossonera. Presente pure l’agente Giuseppe Riso. All’uscita da Casa Milan il patron del club abruzzese ha negato che si fosse trattato di un summit di mercato, asserendo che è stata una visita solamente di cortesia.

Ma secondo quanto riportato dai colleghi di calciomercato.com, le parti avrebbero discusso di due calciatori rossoneri. Il primo è il difensore centrale Matteo Gabbia e il secondo è il centrocampista Gabriele Capanni. Da capire se potranno esserci eventuali sviluppi nelle prossime ore. Sembra difficile che il Milan ceda Gabbia, considerando che Mattia Caldara ritornerà solamente a ottobre-novembre. Più chance per il compagno, cercato pure dal Novara.

Anche Capanni è un prodotto del settore giovanile rossonera e dopo l’esperienza nella Primavera ha voglia di approdare nel calcio dei grandi. Al Milan non può avere spazio, dunque la soluzione più logica per lui è quella del prestito in Serie B o Serie C.

Cutrone: “Tiferò sempre Milan, ma sono felice al Wolverhampton”