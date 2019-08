Hernan Crespo prosegue la sua carriera da allenatore. Nel prossimo futuro potrebbe diventare commissario tecnico della Bolivia: l’ex attaccante del Milan è tra i candidati.

Un futuro da Commissario Tecnico per Hernan Crespo. L’ex attaccante del Milan, da recenti indiscrezioni, potrebbe diventare il nuovo selezionatore della Bolivia. Un incarico prestigioso che arriverebbe dopo l’attuale esperienza al Banfield.

Al momento Crespo è proprio in Argentina, nei biancoverdi del Banfield. Adesso però, secondo quanto riportano i colleghi di TyC Sports, sarebbe tra i candidati per sedere sulla panchina della Bolivia per sostituire Eduardo Villegas. Tra gli altri candidati c’è lo spagnolo José Antonio Camacho e un altro allenatore di cui non è noto il nome.

Dal 2014 Crespo ha intrapreso la carriera da allenatore: ha iniziato con la Primavera del Parma, poi è stato al Modena nel 2016 e da quel momento un periodo di stop. Dal 2018 è al Banfield e chissà che la sua carriera possa fare un altro salto importante. Diventare un commissario tecnico rappresenterebbe un grande passo. Da vedere se sarà lui ad assicurarsi quel posto, considerando che è un allenatore che non ha ancora sufficiente esperienza e solitamente per la carica di CT vengono prese figure maggiormente esperte.

