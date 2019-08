Domenica ore 18 calcio d’inizio di Udinese-Milan. Per la prima di Serie A 2019/2020, la Dacia Arena sarà esaurita: oltre 20.000 spettatori nello stadio dei bianconeri.

Calcio d’inizio alle ore 18 per la primissima di campionato. Il Milan di Marco Giampaolo dopo un pre-campionato di alti e bassi, deve subito partire bene. Non sarà una trasferta semplice, anzi. Storicamente il campo dell’Udinese non è stato molto favorevole ai rossoneri. La squadra di mister Tudor invece vuole fare bene davanti al proprio pubblico, partire ottenendo dei punti e provare a fare un campionato senza sofferenze.

Come riferiscono i colleghi di Tuttosport, sono esauriti gli oltre 10.000 tagliandi messi in vendita, i quali si vanno ad aggiungere ai circa 13.000 abbonati. Saranno oltre 23.000 dunque gli spettatori che riempiranno gli spalti del bell’impianto di Udine.

Udinese-Milan sarà visibile su Sky Sport. In streaming su Sky go e Now TV. Anche per questa stagione le partite di Serie A saranno divise tra Sky e DAZN: il 70% delle gare per i primi, e il restante per i secondi.