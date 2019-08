Bennacer è arrivato da poco a Milanello, però sta facendo già emergere le sue qualità. Comunque per Udinese-Milan all’esordio è previsto Lucas Biglia titolare.

Ismael Bennacer ha iniziato ad allenarsi col Milan da poco, ma sembra che stia già impressionando a Milanello. Lo rivela oggi La Gazzetta dello Sport.

Il centrocampista algerino ha avuto un buon impatto con il nuovo ambiente. Sta mostrando personalità e grande voglia di lavorare, oltre alle sue note qualità tecniche già emerse sia con l’Empoli che in Coppa d’Africa. I test atletici svolti presso il centro sportivo hanno evidenziato che la sua condizione fisica è già discreta, considerando che ha ripreso gli allenamenti solamente il 14 agosto.

Biglia titolare in Udinese-Milan, ma Bennacer scalpita

Accelerazioni ed esplosività nella corsa hanno sorpreso: Bennacer è assolutamente pronto per giocare. Probabilmente non può avere i 90 minuti nelle gambe, ma è tutt’altro che un giocatore fuori forma. Ad ogni modo, Marco Giampaolo ha già fatto intendere che per Udinese-Milan si affiderà ai calciatori coi quali ha avuto più modo di lavorare. Dunque coloro che fisicamente e anche tatticamente sono più avanti.

Per questo motivo è previsto che a Udine sia Lucas Biglia il regista titolare. L’argentino ha preso parte alla preparazione fin da subito e conosce meglio le idee del mister. Ovviamente Bennacer lavora per prendersi il posto come metronomo del centrocampo ed è sicuro che ci riuscirà. Con il crescere della sua condizione fisica e apprendendo sempre meglio il credo tattico di Giampaolo, quella maglia sarà sua.

