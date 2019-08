La Gazzetta dello Sport è convinta che Angel Correa si trasferirà dall’Atletico Madrid al Milan entro la fine della finestra estiva del calciomercato 2019.

Mancano meno di due settimane al termine della sessione estiva del calciomercato e il Milan continua a coltivare l’ambizione di ingaggiare Angel Correa. L’argentino è considerato il rinforzo ideale per l’attacco di Marco Giampaolo.

La società ha anche delle alternative, ovviamente, ma cercherà di prendere il 24enne di Rosario. Finora la trattativa non è decollata sia per la mancata cessione di André Silva, necessaria per far quadrare il bilancio e rendere più sostenibile l’affare Correa, e sia per la distanza con l’Atletico Madrid sulla valutazione del cartellino.

Correa dal Milan all’Atletico Madrid: si farà?

Oggi La Gazzetta dello Sport riporta la propria convinzione in merito all’operazione: si farà. Correa diventerà un nuovo giocatore del Milan e così mister Giampaolo avrà la seconda punta tanto desiderata. Secondo il noto quotidiano sportivo italiano, alla fine basteranno 40 milioni di euro per acquistarlo. L’Atletico Madrid abbasserà le proprie pretese rispetto ai 55 milioni richiesti inizialmente.

Il talento cresciuto nel San Lorenzo non è un elemento indispensabile per Diego Simeone, che pur avendo espresso preferenza per una sua permanenza in realtà non si opporrebbe affatto alla cessione. Il suo addio permetterebbe ai Colchoneros di andare su un obiettivo ritenuto più importante per il Cholo. Forse servirà aspettare gli ultimi giorni del calciomercato estivo, ma l’affare si farà. La Gazzetta dello Sport conferma anche che Agustin Jimenez, agente di Correa, si trova a Milano nuovamente.

Il quotidiano sportivo nazionale spiega che l’operazione può andare in porto indipendentemente dalla cessione di André Silva. Da vedere se, dopo il mancato passaggio al Monaco, possono comunque emergere delle piste concrete per il suo trasferimento. Ovviamente il Milan preferirebbe cederlo, cosa che sta facendo con Diego Laxalt: oggi si potrebbe chiudere l’affare con l’Atalanta.

