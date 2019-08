Il processo di espansione delle Milan Academy nel mondo continua senza sosta. Il Club rossonero e la Hojtsu Vietnam CO. LTD hanno sottoscritto una partnership quinquennale per l’apertura di una scuola calcio ad Hanoi, in Vietnam: si tratta del primo progetto di Academy sul territorio.

L’obiettivo è quello di avere nel primo anno di attività circa 150 iscritti, che verranno accolti – a partire dal mese di settembre fino al 2024 – presso il Back Khoa Stadium e il My Dinh Youth Training Sport Center. I bambini vietnamiti avranno la possibilità di crescere divertendosi, sviluppando valori come la disciplina e l’abilità di pensiero, sotto l’occhio vigile di Davide Battistini, tecnico AC Milan che seguirà da vicino il progetto. La partnership consentirà di sviluppare altre attività di Milan Academy come i Junior Camp sul territorio o organizzare Milan Experience, per far vivere ai ragazzi locali un’esperienza unica come quella di allenarsi presso le strutture ACM e assistere ad una partita a San Siro.

La presenza full-time di un tecnico AC Milan consentirà di formare allenatori locali per poter valorizzare i giocatori che faranno parte dell’Academy, in un Paese come il Vietnam dove il calcio è lo sport nazionale. I vietnamiti, infatti, amano sia vedere il campionato locale, sia le leghe europee, in particolare Premier League, Liga e Serie A, con il Milan che risulta tra le squadre più tifate. Ad Hanoi, capitale del Vietnam popolata da 8 milioni di persone, ci sono più di 60 campi da calcio di cui più del 95% di ultima generazione con campo sintetico e dotati di illuminazione.

Il progetto Milan International Academy continua, dunque, la sua crescita. Dopo i rinnovi delle partnership in Algeria e Svezia e il nuovo accordo raggiunto con la Scuola Calcio russa di Voronezh, infatti, con Hanoi salgono a 17 le Scuole Calcio Estere Milan nel mondo.

Fonte: acmilan.com