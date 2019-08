L’Atletico vuole chiudere per l’acquisto di Everton Sousa Soares, esterno d’attacco brasiliano. Un ingaggio che libererebbe Correa verso il Milan.

Non c’è giorno che passi durante questa sessione estiva di calciomercato che non si torni a parlare dell’affare Angel Correa in direzione Milan. L’argentino resta sempre un obiettivo concreto dei rossoneri.

Ma servono sempre alcuni incastri giusti per poter riuscite e chiudere la trattativa tra i rossoneri e l’Atletico Madrid proprietario del cartellino del classe ’95. In questo momento non ci sono ancora le condizioni per giungere ad una fumata bianca.

Sportmediaset – André Silva punta i piedi: fuori dai convocati per Udine?

L’Atletico continua a comprare: Correa verso l’addio

Un’altra chance per il Milan per accelerare sull’obiettivo Correa sembra arrivare dal mercato in entrata dell’Atletico Madrid. Le ultime indiscrezioni rivelate da Radio Marca parlano infatti di un affare che i ‘colchoneros’ vorrebbero per definire nelle prossime ore.

La squadra di Diego Simeone vuole trovare l’accordo per Everton Sousa Soares, esterno d’attacco brasiliano del Gremio. Un nome noto alle cronache rossonere, visto che l’ex dirigente milanista Leonardo lo aveva trattato personalmente fino a qualche mese fa, reputandolo un acquisto perfetto nel ruolo di ala d’attacco.

Oggi invece Everton, autore di una splendida Copa America 2019, potrebbe essere pronto a sbarcare in Spagna, con la maglia dell’Atletico che potrebbe dunque abbandonare la pista Rodrigo del Valencia e puntare tutto sul brasiliano classe ’96. Una notizia buona per il Milan: l’eventuale arrivo di Everton può avvicinare la partenza di Correa, che si allena con la squadra di Simeone ma attende notizie dall’Italia.

Non è da escludere dunque che, non appena gli spagnoli chiuderanno l’acquisto di Everton, possa accelerare anche la trattativa Atletico Madrid–Milan per Correa, finora bloccato sia dalle iper-valutazioni della dirigenza madrilena sia dal mercato ‘congelato’ di entrambe le squadre coinvolte.

Castillejo ha scelto: niente cessione, resta al Milan