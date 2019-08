Le ultime di calciomercato Milan da Sky Sport, che conferma la volontà del Monaco di acquistare Franck Kessie per rinforzare il centrocampo.

Da ieri si continua a parlare dell’interesse del Monaco per Franck Kessie. Il club monegasco ha avviato i contatti e sta cercando di assicurarsi il giocatore.

In Francia il quotidiano L’Equipe scrive di un accordo raggiunto con il Milan, ma in Italia risultano cose diverse. Infatti, Sky Sport spiega che l’offerta avanzata dal Monaco non è ritenuta congrua da parte di Paolo Maldini. La cifra proposta non è all’altezza di quella che è la valutazione del cartellino del calciatore.

Calciomercato Milan, niente Monaco: Kessie vuole rimanere

Inoltre, il giornalista Manuele Baiocchini conferma che Kessie ha voglia di rimanere al Milan. Non intende trasferirsi nel Principato. Avrebbe accettato di andare in Premier League se, ad esempio il Tottenham si fosse fatto avanti seriamente per lui invece di virare su altri obiettivi. Già l’idea Wolverhampton non lo convinceva e, infatti, è presto svanita nonostante un tentativo dei Wolves.

Il Monaco vuole rinforzare il proprio centrocampo e Kessie piace molto, pur non essendo l’unico obiettivo nel mirino. Tra i giocatori trattati anche Tiemoué Bakayoko, che nella passata stagione ha giocato nel Milan in prestito e ora può lasciare il Chelsea. Comunque il club rossonero difficilmente può privarsi dell’ivoriano, perché altrimenti dovrebbe cercare un sostituto in mediana. Ora le priorità del calciomercato sono altre e Franck, salvo sorprese, rimarrà a Milanello.

Sky – Milan, risoluzione del contratto per Strinic