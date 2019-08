L’Equipe annuncia: accordo Milan-Monaco per Frank Kessie. Secondo il quotidiano, mancherebbe solo il ‘sì’ del giocatore per chiudere l’affare tra le parti

Accordo Milan-Monaco per Frank Kessie: lo annuncia direttamente l’Equipe. Secondo il prestigioso quotidiano transalpino, le due società avrebbero raggiunto l‘intesa sulla base di 35 milioni di euro circa. Ora mancherebbe un ultimissimo tassello: il sì del giocatore.

Si tratterebbe di una cessione importante per le casse di Elliott Management Corporation, fondamentale sia sul piano economico che tecnico, in quanto potrebbe potrebbe dare anche uno sprint per Angel Correa.

Milan, Kessie verso l’addio?

Sfumata la chance britannica con la chiusura del mercato inglese, l’ivoriano sembrava ormai destinato alla permanenza in rossonera. Invece ora si apre un clamoroso scenario, anche se è ancora tutto da vedere.

Intervenuto ai microfoni di Sky nel post partita di Cesena-Milan, il calciatore si è espresso così sul suo futuro: “Non ho sentito nulla, sono tornato e ho iniziato ad allenarmi con la squadra. Adesso pensiamo a fare meglio rispetto agli anni scorsi. Voglio dare il massimo e anche segnare più gol”.

Può essere lui il grande sacrificato rossonero

Resta da capire le sue reali intenzioni e richieste del giocatore, il quale sembrava anche motivato a proseguire la sua avventura in rossonero. L’affare col Wolverhampton, intanto, è sfumato pure per l’enorme richiesta del giocatore: ossia 4 milioni a stagione, al netto dei circa 3 garantiti dalla società britannica per i prossimi cinque anni.

Nell’attuale rosa è l’unico profilo con specifiche caratteristiche difensive e di ripiego, ma probabilmente non sarà sufficiente per evitare una cessione in caso di offerta giusta. Considerato il veto di Marco Giampaolo per Suso, e le difficoltà nel piazzare André Silva, la scelta ricade inevitabilmente sull’ex Atalanta. Ma solo e unicamente alle giuste condizioni. Il tutto è chiaramente da verificare ulteriormente, anche perché in Italia, nelle ultime ore, non filtrava lo stesso ottimismo registrato in terra transalpina.

