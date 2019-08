Accelerata Milan per Angel Correa: nuovo rilancio rossonero! L’offerta, tuttavia, continua a non bastare all’Atlético Madrid. Le ultimissime

Rilancio rossonero per Angel Correa. Come riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, il Milan ha leggermente alzato l’offerta per il fantasista argentino: 42 milioni cash più il 30 per cento sulla futura rivendita.

Una proposta, tuttavia, che sembrerebbe non aver scaldato la dirigenza spagnola. Anzi: c’è stata addirittura una sorta di dichiarazione di incedibilità, la quale, in realtà, è legata più che altro a Rodrigo, al momento ancora bloccato a Valencia.

Triangolo Milan-Atlético-Valencia

La sensazione – riferisce il quotidiano – è che il muro sia comunque destinato a sgretolarsi col passare dei giorni. Magari in caso di sviluppi sull’asse Valencia-Madrid, oppure se dovessero esserci novità per André Silva.

Il tutto è infatti un triangolo perfettamente incastrato: basta sbloccare una prima pedina, e seguirebbe subito un effetto a catena. Come si sa, ai Colchoneros occorrono i soldi di Correa per l’assalto con Rodrigo, così come alla società di Peter Lim serve il cash di Rodrigo per permettersi Silva.

Si punta sulla volontà di Correa

Nel frattempo il Diavolo continua a confidare parecchio sulla volontà di Correa, il quale ha già manifestato chiaramente la sua volontà alla dirigenza biancorossa. Il discorso è noto: l’argentino non è ritenuto centrale nel progetto di Diego Simeone, quindi vuole giocare altrove e con continuità nel suo vero ruolo.

Ecco perché l’attuale incedibilità dietro cui si sta trincerando il club di Madrid pare debole. Il Milan, peraltro, osserva lo scorrere dei giorni con due certezze: non arriverà mai alle richieste spagnole, ossia 55 milioni complessivi, e Silva è un giocatore da cedere a titolo definitivo. La cessione dell’attaccante lusitano sarebbe una manna dal cielo per Elliott Management Corporation.

