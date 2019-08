Ariedo Braida ha rescisso il proprio contratto con il Barcellona. L’ex dirigente del Milan è alla ricerca di un nuovo club, che potrebbe essere il Monaco.

Nei giorni scorsi era avanzata l’ipotesi di un addio di Ariedo Braida dal Barcellona. Ipotesi che si è infatti verificata. Arrivato in blaugrana nel 2015 come consulente di mercato, lo storico dirigente del Milan aveva un contratto fino al 2021.

Braida però ha rescisso il suo rapporto contrattuale con il Barcellona, ed è alla ricerca di un nuovo club in cui far valere la propria esperienza nel mondo del calcio. Secondo indiscrezioni riferite dal giornalista Alfredo Pedullà sul proprio sito, pare che il Monaco sia interessato.

Il club monegasco è infatti alla ricerca di un direttore sportivo, e starebbe pensando proprio ad Ariedo Braida per affidargli uno dei ruoli principali nella gestione sportiva all’interno di un club. Proprio quel Monaco che sta trattando da mesi con il Milan, prima per André Silva (affare poi saltato) e da qualche giorno per Franck Kessie (operazione difficile).

Non ci sono ovviamente i tempi affinché Braida diventi nuovo d.s. dei monegaschi e tratti direttamente con il Milan nel corso di questa sessione di mercato. Siamo ormai nella fase finale, e il 2 settembre il calciomercato estivo 2019 finirà definitivamente. Ma chissà da gennaio in poi se Braida, Maldini e Boban possano sedersi al tavolo delle trattative per qualche giocatore.

