Uno stralcio della conferenza stampa di Marco Giampaolo, che ha parlato di alcuni singoli del suo Milan sui quali poter puntare o meno.

Tanti gli argomenti trattati da Marco Giampaolo nella conferenza stampa terminata poco fa a Milanello. Il tecnico rossonero ha anticipato i temi di Udinese-Milan e non solo.

Il neo allenatore rossonero è stato pungolato dai cronisti presenti anche su alcuni singoli della rosa a sua disposizione; in particolare su Jesus Suso, attaccante spagnolo che è stato spesso elogiato da Giampaolo per le proprie qualità tecniche e che ha cambiato ruolo, passando da ala d’attacco a trequartista.

Soddisfatto Giampaolo del lavoro finora svolto dallo spagnolo: “Su Suso ho espresso un parere tecnico, mi limito a quello. Poi il calcio è un discorso più ampio. Capello dice che è agisce meglio da esterno? In effetti ha giocato sempre lì, è chiaro che nella visione generale sia un esterno. Anche io avevo qualche dubbio all’inizio, ma mi ha dato disponibilità e ha fatto cose egregie sulla trequarti. Il sistema di gioco l’avrei anche cambiato in funzione di Suso, ma non ha mai manifestato insofferenza. Sono felice che resti, ma il mercato ancora non è chiuso, può succedere di tutto”.

Il mister è stato poi interpellato anche su André Silva, attaccante in uscita che però al momento fa parte della rosa: “E’ stato un po’ condizionato da quello che è successo in estate: è partito con noi, è rientrato, è saltata la sua cessione ed è ritornato a Milanello. Non si allena male, non sta lì ad aspettare l’olio santo. Io ci conto, ad oggi è un calciatore del Milan. Se domani ho bisogno di lui lo faccio giocare. Poi si vedrà, non so cosa succederà, ma confido molto nella serietà professionale di ogni calciatore”.

