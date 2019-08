Il calciomercato dell’estate 2019 è ormai agli sgoccioli. Ma per il Milan non è da escludere un ultimo colpo a sorpresa a centrocampo, secondo La Repubblica.

È stato un calciomercato, questo dell’estate 2019, non proprio roboante per il Milan. I “fuochi d’artificio” delle stagioni passate hanno lasciato spazio ad operazioni più oculate e funzionali alle idee di Marco Giampaolo.

Siamo quasi arrivati all’ultima settimana di trattative, indiscrezioni, incontri e quant’altro. E secondo La Repubblica, il Milan ha ancora la possibilità di tentare un ultimo colpo a sorpresa.

No, non si tratta di José Angel Correa. Anche perché non potrebbe essere affatto una sorpresa visto che il giocatore ha da tempo accettato il trasferimento al Milan e manca l’accordo definitivo tra rossoneri e Atletico Madrid per il prezzo del cartellino. Sull’argentino potrebbero esserci novità definitive a breve.

Milan: chi può essere il colpo a sorpresa?

Attenzione invece ad un altro colpo, più verosimilmente a centrocampo. Secondo La Repubblica, il Milan potrebbe chiudere il calciomercato con un colpo a sorpresa. Tutto però dipenderà dalla cessione di André Silva, sulla quale l’agente Jorge Mendes è da tempo a lavoro.

Con l’addio di Silva, da tempo fuori dal progetto, il Milan potrebbe avere margini per un acquisto last minute a centrocampo. In quel reparto però, va detto, che i rossoneri sono già numericamente al completo.

Probabilmente manca un giocatore d’esperienza capace di far compiere un’importante salto di qualità alla squadra, ma non sarà nemmeno difficile trovare un profilo di questo livello. Si era parlato di Luka Modric, senza dubbio un fenomeno, ma la trattativa appare impossibile, o quasi. Di altri profili, ad oggi, non se n’è parlato. Vedremo se e cosa accadrà.

Come già riferito qualche giorno fa da Maldini, però, il Milan ha una priorità al momento: liberarsi degli esuberi. Una volta definiti quelli, si valuterà se fare o meno un colpo a sorpresa.

