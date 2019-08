Milan, nuove sirene per Hakan Calhanoglu. Oltre allo Schalke 04 e al solito Lipsia, spunta anche il Torino di Urbano Cairo. Ma il giocatore sembrerebbe aver le idee molto chiare

Milan, nuove sirene di mercato per Hakan Calhanoglu. Come infatti riferisce Nicolò Schira de La Gazzetta dello Sport, si registrano nuovi interessamenti sia dall’estero che in Italia per il numero 10 rossonero.

In Germania restano gli interessamenti di Schalke 04 e il solito Lipsia, mentre nelle ultime ore, in Serie A, c’è il Torino che rischia di veder sfumare l’arrivo di Simone Verdi dal Napoli.

Milan, Calhanoglu vuole restare

Tuttavia – assicura il collega – il centrocampista turco vuole restare in rossonero. Raggiunto l’equilibrio nel capoluogo lombardo, l’ex Bayer Leverkusen, dopo un anno difficile con Gennaro Gattuso, è pronto a ripartire con Marco Giampaolo.

E lo farà proprio da stasera. Con Lucas Biglia infortunato e Ismael Bennacer ancora non pronto, toccherà a lui agire in cabina di regia. Un test già sperimentato contro il Manchester United a Cardiff e il Cesena lo scorso weeekend, con risultati soddisfacenti in entrambe le occasioni.

Calhanoglu e il nuovo ruolo

Un’idea, in realtà, non nata certamente per caso. Proposta subito dal tecnico rossonero all’arrivo, a promuoverla fu lo stesso Calhanoglu in un’intervista del mese scorso: “Giocherò dove vorrà Giampaolo, ma ovviamente il trequartista è un’ipotesi che mi affascina. Io mi sento un numero dieci, abbiamo anche già affrontato l’argomento con l’allenatore. Ma può essere interessante anche la soluzione di giocare in regia, davanti alla difesa”.

Una nuova sfida, quindi, per il 25enne. Precisamente la quarta nella sua esperienza milanista. Perché dopo i precedenti da attaccante esterno, ala e mezzala, Calhanoglu ora è pronto a muoversi ufficialmente anche in un nuovo ruolo.

Ma probabilmente sarà solo una soluzione temporanea: con Biglia probabilmente di rientro già la prossima settimana, il classe 94, presto, tornerà ad agire come interno mancino.

