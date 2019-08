L’aveva promesso. E un grande uomo le promesse le mantiene sempre. Sinisa Mihajlovic sarà in panchina questa sera a guidare il suo Bologna per la prima giornata di Serie A contro l’Hellas Verona.

Dopo 40 giorni in ospedale per la prima parte di cure contro la leucemia, nel pomeriggio, a sorpresa, come scrive la Gazzetta dello Sport, il serbo ha lasciato il Sant’Orsola e ha raggiunto la sua squadra in albergo a Verona. Questa sera sarà in panchina per l’esordio in campionato. Una notizia meravigliosa per Bologna e per il calcio in generale.

Un colpo di scena che dimostra, ancora una volta, tutto il coraggio e la forza di quest’uomo. Saranno necessarie tutte le precauzioni del caso ovviamente perché per 40 giorni è stato in ospedale quasi in isolamento. Questo non ha fermato il grande Sinisa, pronto per dare battaglia anche in condizioni di salute così gravi.

Siamo certi che questa bellissima sorpresa darà motivazioni ancora più forti al Bologna per questo debutto in campionato. Ricordiamo che in questo lungo periodo Mihajlovic ha seguito passo per passo il lavoro dei suo ragazzi anche nelle amichevoli e nella partita di Coppa Italia. Adesso però basta streaming e auricolari: si scende in campo da leone vero, da Mihajlovic.

Udinese-Milan, Bennacer: “Importante cominciare bene. Seguiamo tutti Giampaolo”