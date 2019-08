Ismael Bennacer ha rilasciato un’intervista a Milan TV nel corso del pre-partita di Udinese-Milan. Il centrocampista algerino ha parlato di diversi temi.

Oggi Ismael Bennacer partirà dalla panchina per Udinese-Milan, nonostante l’assenza per infortunio di Lucas Biglia. Giampaolo preferisce inserire con cautela il giovanel algerino, che si è allenato pochissimo a Milanello con i compagni.

Oggi il centrocampista algerino ha parlato ai microfoni di Milan TV. Anzitutto un commento sulla sfida della Dacia Arena: “Per me l’importante è cominciare bene, vincendo la prima partita. Abbiamo tanti nuovi giocatori, un nuovo allenatore e dobbiamo fare quello che dice lui”.

Come detto, Bennaccer non sarà nell’11 titolare rossonero per Udinese-Milan. Questo il suo commento sul lavoro, poco sin qui, fatto a Milanello: “La squadra è qua più da un mese, ora la realtà è il campionato. Quella appena trascorsa è stata la settimana più importante della preparazione”.

Un commento, infine, sulla dirigenza, in particolare su Paolo Maldini e Zvonimir Boban: “Quando vedi ex giocatori come loro che hanno indossato la maglia del Milan e il tipo di persone che sono a livello umano, non puoi che essere molto contento. Loro mi aiuteranno a migliorare”.