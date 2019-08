Udinese-Milan, prima giornata di Serie A 2019/2020: diramate le formazioni ufficiali del match. Di seguito le scelte di mister Tudor e Giampaolo.

Manca pochissimo all’esordio in Serie A 2019/2020 per Udinese e Milan. Alla Dacia Arena il calcio d’inizio è previsto per le ore 18:00. Intanto i due allenatori hanno appena diramato le formazioni ufficiali.

Udinese-Milan aprirà la prima domenica del campionato italiano. Una nuova stagione inizia, con i rossoneri pronti al nuovo progetto. Marco Giampaolo per la prima ufficiale stagionale punta su chi ha lavorato con lui durante il ritiro estivo, lasciando in panchina gli ultimi acquisti, in quanto non ancora conoscitori della sua tanto nominata “conoscenza collettiva”.

Udinese-Milan, le f ormazioni ufficiali

I rossoneri giocheranno con il 4-3-1-2, ma dovranno fare a meno anche di diversi infortunati. In porta ci sarà Gianluigi Donnarumma, e davanti a lui la difesa titolarissima anche nella scorsa stagione.

Davanti la difesa giocherà Hakan Calhanoglu, visto l’infortunio all’adduttore sinistro di Lucas Biglia. Solo panchina invece per Ismael Bennacer. Ai lati del regista turco, ci saranno Fabio Borini e Lucas Paquetà.

Terzetto offensivo con due spagnoli a supporto di Krzysztof Piatek: saranno Jesus Suso, schierato trequartista, e Samuel Castillejo che agirà più da seconda punta al fianco del polacco.

Nell’11 bianconero, da rilevare l’assenza di Rodrigo De Paul dai titolari: probabile sia stato tenuto fuori per via delle voci di mercato che vogliono l’argentino verso la Fiorentina, anche se sono da non sottovalutare gli interessi di Napoli e Atletico Madrid. Al suo posto, in attacco, al fianco di Lasagna, ci sarà Rodrigo.

UDINESE (3-5-2): Musso; Pezzella, Troost-Ekong, Samir; Larsen, Fofana, Mandragora, Jajalo, Pussetto; Rodrigo, Lasagna.

Allenatore: Tudor.

MILAN (4-3-1-2): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Borini, Calhanoglu, Paquetà; Suso; Castillejo, Piatek.

Allenatore: Giampaolo.